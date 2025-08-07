Bilo je nekoč: J. K. Rowling (Suzy)
Joanne Rowling se je rodila v Yateju v Veliki Britaniji. Družina se je kmalu po njenem rojstvu preselila v vasico Winterbourne, kjer je odraščala. Z mlajšo sestro Dianno sta se pogosto družili z družino Potter, priimek je dobil njen slavni junak. Bila je navdušena bralka C. S. Lewisa, Jane Austen, J. R. R. Tolkiena in klasične mitologije, kar je čutiti v njenih delih.
Po študiju francoščine in klasične filozofije je v času, ko je bila kot mama samohranilka brez redne službe, v Edinburgu začela pisati zgodbe. Prva knjiga iz serije Harry Potter je dosegla izjemen uspeh, sledilo je še šest delov, ki so jih v več sto milijonov izvodov prodali po vsem svetu in po njih posneli uspešno filmsko franšizo.
Je tudi avtorica knjig za odrasle, vključno z detektivskimi romani, ki jih izdaja pod psevdonimom Robert Galbraith. Je prva avtorica, ki je s pisanjem postala milijarderka, kot filantropinja in aktivistka je ogromno denarja podarila v dobrodelne namene, zadnja leta je kontroverzna zaradi svojih mnenj o pravicah transspolnih žensk.
