Bilo je nekoč: J. K. Rowling (Suzy)

Joanne Rowling se je rodila v Yateju v Veliki Britaniji. Družina se je kmalu po njenem rojstvu preselila v vasico Winterbourne, kjer je odraščala. Z mlajšo sestro Dianno sta se pogosto družili z družino Potter, priimek je dobil njen slavni junak. Bila je navdušena bralka C. S. Lewisa, Jane Austen, J. R. R. Tolkiena in klasične mitologije, kar je čutiti v njenih delih.

Po študiju francoščine in klasične filozofije je v času, ko je bila kot mama samohranilka brez redne službe, v Edinburgu začela pisati zgodbe. Prva knjiga iz serije Harry Potter je dosegla izjemen uspeh, sledilo je še šest delov, ki so jih v več sto milijonov izvodov prodali po vsem svetu in po njih posneli uspešno filmsko franšizo.

Z možem, anesteziologom Neilom Murrayjem, ima sina Davida in hčerko Mackenzie ter živi v osrčju Škotske.

Je tudi avtorica knjig za odrasle, vključno z detektivskimi romani, ki jih izdaja pod psevdonimom Robert Galbraith. Je prva avtorica, ki je s pisanjem postala milijarderka, kot filantropinja in aktivistka je ogromno denarja podarila v dobrodelne namene, zadnja leta je kontroverzna zaradi svojih mnenj o pravicah transspolnih žensk.

Ko je imela 15 let, je njena mama zbolela za multiplo sklerozo, zaradi katere je umrla leta 1990.

Že kot deklica je zelo rada brala in pisala zgodbe, svojo prvo o zajcu je napisala pri šestih letih.

S prvim možem, televizijskim novinarjem Jorgejem Arantesom, in njuno hčerko Jessico Isabel je nekaj časa živela v Portu.

Zamisel o mladem čarovniku se ji je porodila leta 1990, ko je na vlaku z zamudo potovala od Manchestra do Londona.

Začetnici J. K. je začela uporabljati na željo založnika, ki je menil, da bo Harry Potter za fante privlačnejši, če bo ime avtorja zvenelo manj žensko.