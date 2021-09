Bilo je nekoč: Iris Apfel (FOTO)

Pred tremi leti je postala najstarejša oseba z barbiko, narejeno po svoji podobi.

Odraščala je na kmetiji zunaj New Yorka, njena mama pa je bila Rusinja, ki je imela modni butik.

Med vsemi prvimi damami, ki jim je pomagala opremljati Belo hišo, ji je bila najljubša Patricia Nixon.

Mlada Iris na medenih tednih

Tudi njen pokojni mož Carl je dočakal 100 let, umrl je pred šestimi leti.

V moža se je zaljubila v hipu, poročena sta bila 68 let, do njegove smrti.

Modna ikona je pri 91 letih postala model za ličila MAC.

Večna modna ikona je že 29. avgusta praznovala stoti rojstni dan, a prava velika žurka je bila prejšnji teden, na njej pa seveda ni manjkalo slavnih. Starosta oblikovanja in geriatrična starleta, kot si sama pravi, je znana po svojem slogu oblačenja.Več generacijam newyorške smetane je opremljala razkošna domovanja, kar je počela tudi za kar devet predsednikov v Beli hiši. Študirala je umetnostno zgodovino na newyorški univerzi in obiskovala umetniško šolo na univerzi v Wisconsinu.Po poroki s Carlom Apflom sta 1950. skupaj ustanovila podjetje za notranje oblikovanje Old World Weavers, ki sta ga 1992. prodala in se upokojila. V vsej svoji posebnosti je ponovno zažarela leta 2005, ko so v Metropolitanskem muzeju v New Yorku pripravili razstavo njenih oblačil in modnih dodatkov.pa še danes ne počiva, saj je pred kratkim ustvarila kolekcijo s H&M.