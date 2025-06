Bilo je nekoč: Hugh Dancy (Suzy)

Hugh Michael Horace Dancy se je rodil v Stoke-on-Trentu v Veliki Britaniji. Njegov oče je znani filozof in profesor, mama je zaposlena v akademskem založništvu, zato je odraščal v intelektualnem okolju. Ima mlajšega brata in sestro. Obiskoval je elitno šolo in nato študiral angleško književnost na Oxfordu.

Claire Danes je spoznal leta 2006 na snemanju filma Evening.

Ljubezen do igre je začutil že zgodaj in jo začel razvijati prek gledališča. V svetu zabave se je počasi in vztrajno prebil med zvezde kot filmski in televizijski igralec. Preboj je dosegel z vlogo v filmu Začarana Ella leta 2004, pozneje z dramatično serijo Hannibal, v kateri je igral psihologa Willa Grahama.

Kot edini moški se je pridružil Klubu bralcev Jane Austen v istoimenskem filmu.

Velja za izjemno profesionalnega in umirjenega igralca, ki se je uveljavil tudi na Broadwayu. Od leta 2009 je poročen z ameriško igralko Claire Danes, s katero imata tri otroke, a zasebnost skrbno varujeta. Velja za enega najbolj spoštovanih britanskih igralcev svoje generacije, ki z izbranimi vlogami dokazuje igralsko globino in razpon.

Videli smo ga tudi kot Luka Brandona v filmu o strastni zapravljivki.

Igral je v nadaljevanki Hannibal.

Z družino živi v New Yorku, poleg dveh sinov imata zdaj še hčerko.

Gledali smo ga v filmu Downton Abbey: Nova doba.