Bilo je nekoč: Heidi Klum (Suzy)

Čeprav je prvega junija dopolnila 50 let, je Nemka še vedno zelo mladostna. Njena mama je bila frizerka, oče je delal v kozmetičnem podjetju. Leta 1992 je zmagala na lepotnem tekmovanju, tako so se ji odprla vrata v svet. Ko so ji lase prebarvali na svetlo, se je nad njo navdušil ves svet in nenadoma je krasila vse mogoče naslovnice modnih revij. Sodelovala je z vsemi velikimi modnimi znamkami ter kot gostja nastopila v marsikateri televizijski nadaljevanki, nastopala na modnih revijah. Posebno slavo je dosegla kot voditeljica, sodnica in glavna producentka resničnostne oddaje Project Runway, s katero je začela leta 2004, ter oddajo Germany's Next Topmodel, ki jo ustvarja od leta 2006. Dela tudi kot modna oblikovalka in umetnica, slika ter kipari, posnela je tudi dve skladbi. Prvič je bila poročena s stilistom Ricom Pippinom, drugič s pevcem Sealom, s katerim ima štiri otroke, v tretje pa je srečna s Tomom Kaulitzem.

Želela je študirati modno oblikovanje, a je ob ponudbi pogodbe newyorške modne agencije opustila to misel.

Že kot rjavolaska je bila čedna, a svetli lasje so jo povsem spremenili, tudi v modnem svetu je bolj prepoznavna.

Biološki oče njene prvorojenke je Flavio Briatore, a Seal je bil prisoten že pri njenem rojstvu in on je njen oče, pravi manekenka.

Nastopila je tudi v nadaljevanki Kako sem spoznal vajino mamo.