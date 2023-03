Bilo je nekoč: Grega Skočir

Težko bi verjeli, a 9. marca je rocker dopolnil 50 let. Bežigrajčan je v otroštvu kar pet let igral violino, saj se je izkazalo, da je imel stoodstotni posluh. A je nehal, ko si je poškodoval roko, potem pa ga je pot zanesla v rokenrol, ko je pri 21 letih v skupini Big Foot Mama nadomestil Andreja Kosa in postal njihov frontman za vse čase.

Leta 1995 je njihov debitantski album Nova pravila dodobra zatresel slovenska tla in kar nizal uspešnice. S kontroverznimi videospoti in nastopi so dvigovali prah, počasi pa se je stopnjevalo tako navdušenje oboževalcev kot medijev. Nastopali so na vedno večjih odrih in pridobivali tudi spoštovanje kolegov, saj so med drugim nastopili celo z Ansamblom Lojzeta Slaka.

Še vedno držijo sloves enega največjih slovenskih rock bandov, medtem ko se zasebno Grega zelo rad ukvarja s športom, saj je navdušen vaterpolist, najraje pa se druži s svojo izbranko Polono Kalan ter otrokoma Borom in Brino.

Njegov mlajši brat Jaka je prav tako glasbenik in ima svojo skupino Lim Smrad in Žila.

Oder si je delil s številnimi legendami, med drugim s Perom Lovšinom.

Vaterpolo trenira že skoraj osem let.

Zaigral je tudi v grozljivki Prekletstvo Valburge.

Skočirjevi so za praznične dni dobro opremljeni.

Na odru ga skoraj ne boste videli brez sončnih očal.