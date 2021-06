Bilo je nekoč: Gašper Tič

Osemnajstega junija minevajo štiri leta od smrti priljubljenega igralca, ki se je rodil 7. maja 1973 v Kopru. Za diplomsko uprizoritev je prejel Prešernovo nagrado, njegovi uspehi pa so se potem le še stopnjevali in kopičili. Že v času študija je igral v profesionalnih gledaliških predstavah, v matičnem gledališču MGL pa je odigral kar 63 vlog. Prejel je številne nagrade in kot sveže komedijantsko pero ustvarjal nepozabne like in predstave, ob katerih so se občinstvu od smeha solzile oči. Skupaj s tedanjo ženo, igralko Natašo Tič Ralijan, sta ustvarila slavno in nepozabno Ano Lizo ter zanjo c...