Bilo je nekoč: Eric Clapton (Suzy)

Legendarnega kitarista, pevca in pisca besedil so vzgajali stari starši. Pri devetih letih je izvedel, da je njegova 'sestra' v resnici njegova mama, ki ga je rodila pri šestnajstih.

To odkritje ga je globoko pretreslo in ga močno oblikovalo. Kot najstnik je odkril blues in hitro postal obseden s kitaro ter se sam naučil igrati. Zaslovel je v šestdesetih letih s skupino The Yardbirds, sledila je Cream, ki je bila ena prvih superskupin, preden je začel uspešno samostojno kariero.

V šestdesetih je zaslovel predvsem s skupino Cream.

Uspešnici Layla in Wonderful Tonight je navdihnila njegova prva žena Patti Boyd, Tears in Heaven pa tragična smrt njegovega štiriletnega sina Conorja, ki je padel skozi okno 53. nadstropja manhattnske stolpnice. Soočal se je s številnimi osebnimi težavami, vključno z odvisnostjo od heroina in alkohola.

Od leta 2002 je poročen z Melio McEnery, imata tri hčerke. Kar trikrat so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola in je pomembna osebnost v rocku in bluesu ter še vedno nastopa.

Znan je po svojem čustvenem slogu bluesa.

Med sodelovanjem z beatlom Georgeem Harrisonom se je zaljubil v njegovo ženo Patti – od nje se je ločil po desetih letih, ker nista mogla imeti otrok.

Po njem je poimenovan celo asteroid.

Na začetku devetdesetih mu je njegov Unplugged koncert na MTV-ju prinesel šest grammyjev od skupno sedemnajstih.

Že dobrih dvajset let je srečen z Melio in njunimi hčerkami, a svojo zasebnost skrbno varujejo.