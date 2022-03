Bilo je nekoč: Elizabeth Taylor

Elizabeth Rosemond Taylor bi 27. februarja praznovala 90 let. Kariero je začela že kot devetletna deklica. Njene oči so bile zaradi genetske napake obrobljene z dvema vrstama trepalnic, zato je prišla njihova modrina še bolj do izraza.

Pri dvanajstih je dobila svojo prvo glavno vlogo v filmu National Velvet. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je že zaslovela kot odrasla igralka in kmalu je postala ena najbolj priljubljenih igralk v Hollywoodu. Bila je zloglasna serijska nevesta, ki se je poročila kar osemkrat (s sedmimi moškimi), o čemer smo pisali pred kratkim.

Eden njenih najbolj znanih filmov je tudi Mačka na vroči pločevinasti strehi, v katerem je igrala s Paulom Newmanom.

Prejela je dva oskarja in dva zlata globusa, vse do smrti pa se je borila za pravice tistih, ki so zboleli za aidsom, podpirala jih je in bila ena prvih zvezd, ki so se o tem jasno izrekle. Ljubiteljica diamantov je umrla mesec dni po 79. rojstnem dnevu.

Elizabeth s svojimi štirimi otroki ob 75. rojstnem dnevu: posvojeno Mario, Lizo, Michaelom in Christopherjem

Poleg dveh oskarjev za glavno vlogo je prejela tudi humanitarno nagrado Jeana Hersholta.

Njene modre, skoraj vijolične oči so pritegnile poglede mnogih, že ko je bila deklica.