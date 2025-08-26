ZNANI NEKOČ

Bilo je nekoč: Dua Lipa (Suzy)

Britansko-albanska glasbenica in podjetnica se je rodila 22. avgusta 1995 v Londonu.
Fotografija: Osvojila je tri grammyje in šest nagrad brit.
Osvojila je tri grammyje in šest nagrad brit.

Oče zobozdravnik in mama pravnica sta se leta 1992 s Kosova preselila Anglijo. Pri 15 letih je začela objavljati pesmi na YouTubu in SoundCloudu ter leta 2013 podpisala pogodbo s produkcijsko hišo Warner Bros. Štiri leta pozneje je izdala prvenec Dua Lipa in čez tri leta album Future Nostalgia, ki ji je prinesel grammyja za najboljši pop vokalni album.

Predlani je izšel njen tretji album Radical Optimism in osvojil visoka mesta na glasbenih lestvicah. Poleg glasbe se ukvarja z različnimi projekti. Z očetom je soustanovila glasbeni festival Sunny Hill v Prištini, leta 2022 je oblikovala platformo Service95, ki obsega spletno stran, podkast in knjižni klub. Je glasna zagovornica pravic žensk, skupnosti LGBTQ+ ter Albancev na Kosovu. Lani je bila uvrščena med sto najvplivnejših ljudi po izboru revije Time in je ena najprepoznavnejših pop zvezdnic našega časa.

Dua je bila pod močnim glasbenim vplivom očeta, pevca in kitarista kosovske rock skupine Oda.
Leta 2008 se je njena družina začasno vrnila v Prištino, kot najstnica je sama odšla nazaj v London.
Da je financirala začetek svoje glasbene kariere, je sprva delala kot natakarica in model.
Morsko deklico je igrala v filmu Barbie in zanj posnela pesem Dance the Night.
Tudi njena mlajša sorojenca Rina in Gjin gradita karieri v Londonu.
Zaročena je z britanskim igralcem Callumom Turnerjem.
Dvaindvajsetega avgusta praznuje 30. rojstni dan.
