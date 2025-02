Bilo je nekoč: Drew Barrymore (Suzy)

Rodila se je v igralsko družino, njeni botri sta bili Sophia Loren in Anna Strasberg, boter Steven Spielberg, ki ji je dal prvo večjo vlogo v filmu E. T., s katero je zaslovela pri sedmih letih. Postala je upornica, pri devetih začela piti alkohol, pri desetih kaditi marihuano in pri dvanajstih uživati kokain. Od staršev se je osamosvojila pri štirinajstih. Bila je divje dekle, večkrat bila na klinikah za odvajanje, hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici, poskusila narediti samomor, se pojavila v Playboyu in v enaindvajseto stoletje naposled stopila kot zaželena igralka. Postala je priljubljena v romantičnih komedijah, kot so 50 prvih poljubov, Charliejevi angelčki, Glasba in besedilo in Mu pač ni do tebe.

Zaslovela je kot deklica, ki je imela rada vesoljčka.

Poročila se je trikrat, prvič pri devetnajstih z lastnikom nekega bara, zakon je trajal devetnajst dni. Drugič s komikom Tomom Greenom, a sta se ločila po letu dni. S tretjim možem Willom Kopelmanom ima hčerki, a tudi z njim ni ostala. Zadnjih pet let vodi zelo uspešno pogovorno oddajo.

Osamosvojena in brez nadzora je imela hude težave z drogo in alkoholom.

V filmu 50 prvih zmenkov je igrala z Adamom Sandlerjem.

Komično-grozljiva serija Dieta Santa Clarita je bila zelo uspešna, igrala je matriarhinjo, ki postane zombijevka.

Leta 2018 s hčerkama Olive in Frankie

V svoji oddaji The Drew Barrymore Show je sproščena in sočutna.