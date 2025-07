Bilo je nekoč: Deborah Harry (Suzy)

Rodila se je kot Angela Tremble v Miamiju na Floridi, kot dojenčico so jo dali v posvojitev, tako je odraščala v New Jerseyju pri družini Harry, po kateri je prevzela priimek. V mladosti je delala kot tajnica, Playboyeva zajčica in natakarica, medtem pa sanjala o glasbeni karieri. Preboj je dosegla v poznih 70 letih kot pevka newyorške skupine Blondie, ki je postala pionirka punk in new wave scene. S svojim značilnim glasom, platinasto blond pričesko in karizmo je hitro postala simbol tistega obdobja. Skladbe, kot so Heart of Glass, Call Me, Atomic in Rapture so zaznamovale celotno generacijo...