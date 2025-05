Bilo je nekoč: David Beckham (Suzy)

Rodil se je v Leytonstonu v vzhodnem Londonu v družini, v kateri je bil nogomet način življenja. Že kot otrok je sanjal o profesionalnem igranju, k čemur so ga spodbujali starši, strastni navijači Manchester Uniteda. Pri šestnajstih letih se je pridružil slavni mladinski akademiji te ekipe. Na igrišču je postal svetovna zvezda, znan po svojih prostih strelih, natančnih podajah in neusmiljenem zagonu. Osvojil je naslove po Veliki Britaniji, Španiji, Združenih državah Amerike in Franciji kot igralec klubov Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy in Paris Saint-Germain. Tudi njegovo zasebno življenje je bilo fenomen.

Že kot deček je sanjal o profesionalni nogometni karieri.

Poroka z Victorio Adams, svetovno znano Spice Girl, je prinesla moč slavnega para, ki je združil šport, modo in zabavno industrijo. Ustvarila sta si družino s štirimi otroki in blagovno znamko, ki presega generacije. Tudi po upokojitvi leta 2013 Beckhamov vpliv ni ugasnil: kot ambasador dobre volje Unicefa in soustanovitelj kluba Inter Miami CF še naprej oblikuje prihodnost nogometa.

Leta 1997 kot igralec Manchester Uniteda

Šest let je bil kapetan angleške reprezentance.

Večkrat je srečal kraljico Elizabeto II. in se narodu prikupil, ko je po njeni smrti kar 13 ur stal v vrsti, da se ji je lahko poklonil.

Postal je ne le športna legenda, temveč tudi simbol ambicije, poslovnega uspeha in stila.

Božič 2022 je praznoval z ženo in otroki Brooklynom, Romeom, Cruzom in Harper