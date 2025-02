Bilo je nekoč: Cybill Shepherd (Suzy)

Rodila se je v Memphisu v Tennesseeju kot srednji otrok, poimenovali so jo s kombinacijo imena očeta (Bill) in dedka (Cy). V srednji šoli je bila ameriška najstniška miss simpatičnosti, postala model ter pritegnila pozornost enajst let starejšega režiserja Petra Bogdanovicha, ki ji je leta 1971 dal prvo vlogo, se vanjo zaljubil in ločil od žene. Skupaj sta ostala osem let, potem se je vrnila v domače mesto, se zaljubila v Davida M. Forda, ki je prodajal avtomobilske dele, se z njim poročila in mu rodila hčerko. Leta 1982 sta se ločila in vrnila se je v New York. Z vlogo Maddie Hayes v nadaljevanki Delo na črno je osvojila občinstvo ob Bruceu Willisu. Leta 1987 se je poročila s svojim kiropraktikom in mu rodila dvojčka, ločila sta se tri leta za tem.

Pet let pozneje je imela manjšo vlogo v Taksistu, a je kritike navdušila.

Z Bruceom Willisom sta imela neverjetno kemijo.

Njena kariera je od tedaj doživljala vzpone in padce. Najbolj znana je ostala kot televizijska zvezda, čeprav je nastopila na Broadwayu, napisala knjigo in celo prepevala. Imela je tudi svojo nadaljevanko Cybill, ki ji je prinesla še tretji zlati globus.

V nadaljevanki Cybill je med letoma 1995 in 1999 upodabljala igralko, ki zaradi zrelih let le redko dobiva vloge.

Z dvojčkoma Ariel in Zachariahom leta 2002

Kar dvakrat je upodobila Martho Stewart.

Njena najstarejša hči Clementine je prav tako igralka.