Bilo je nekoč: Cristiano Ronaldo (Suzy)

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se je rodil na portugalskem otoku Madeira kot najmlajši otrok kuharice in čistilke ter vrtnarja. Ima starejšega brata in sestri.

Že pri dvanajstih letih so mu ponudili sodelovanje v portugalskem klubu Sporting CP za 1800 evrov. Zaradi tahikardije so ga operirali na srcu, da je sploh lahko še igral. Med 2003. in 2009. je igral za Manchester United, med 2009. in 2018. za Real Madrid.

V Manchester United so ga dobili za 14,5 milijona evrov, kar je bil rekord za najstnika.

Leta 2010 je dobil pogodbo z Armanijem, njegov račun se je ves čas pridno bogatil.

Georgino je spoznal leta 2016, ko je delala v trgovini Gucci.

Nato je do 2021. igral za Juventus, kamor je odšel za 100 milijonov evrov, kar je najvišja cena za igralca prek 30 let, in se za leto dni vrnil v Manchester. Od 2023. igra za Al Nassr v Savdski Arabiji. Več kot dvestokrat je odigral tekme s svojo državno reprezentanco in v karieri zabil že več kot 920 golov.

Prvi igralec nogometa je, ki mu je uspelo biti najboljši v angleški, italijanski in španski ligi, ima tudi pet zlatih žog.

V šestem razredu je opustil šolo, ker ni zmogel kombinirati napornih treningov in izobrazbe.

Je najbolje plačani nogometaš, ki živi strogo disciplinirano, pogosto daruje kri in kostni mozeg. Prvorojenega sina vzgaja sam, dvojčka je dobil s pomočjo nadomestne matere. S Partnerico Georgino Rodríguez ima še dva otroka.

S partnerico in petimi otroki je zelo srečen v Rijadu, najmlajšo Bello, katere brat dvojček je umrl ob rojstvu, redkeje pokažeta.