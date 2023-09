Bilo je nekoč: Colin Firth (Suzy)

Ko je bil otrok, je družina z mlajšima bratom in sestro vred veliko potovala, živel je v Nigeriji in Missouriju, ob povratku v Veliko Britanijo pa bil žrtev ustrahovanja vrstnikov. Že kot mladenič je začel igrati in najprej navduševal v gledališču. Njegove televizijske vloge so bile povprečne, dokler ni v priredbi Prevzetnosti in pristranosti postal kulten.

Čeprav se je poskušal izogibati podobnim vlogam, je bila prav vloga v Dnevniku Bridget Jones tista, ki je iz njega naredila mednarodno zvezdo. Za upodobitev kralja Jurija VI. v Kraljevem govoru je prejel oskarja in zlati globus, to pa še zdaleč niso vse njegove nagrade.

Leta 1997 se je poročil z italijansko producentko Livio Giuggoli, s katero ima dva sinova, Luco in Mattea, vendar sta se pred štirimi leti ločila. Veliko se ukvarja tudi z dobrodelnostjo, posebno predan je pravicam domorodcev po svetu.

Leta 1982 je že navduševal na odrskih deskah.

Kot Mark Darcy pa je navdušil v vseh treh delih Bridget Jones.

Film Pravzaprav ljubezen je še ena kultna romantična komedija, v kateri je navdušil.

Saj niste pozabili njegovega nastopa v muzikalu Mamma Mia, kajne?

V Kraljevem govoru je prikazal bitko z jecljanjem, ki jo je bil kralj Jurij VI., oče kraljice Elizabete II. To je film zelo ganil.

Zaradi Livie se je naučil italijansko in ima še vedno dvojno državljanstvo, šušlja pa se, da sta se pobotala.