Bilo je nekoč: Chuck Norris (Suzy)

Carlos Ray Norris se je rodil v Oklahomi kot najstarejši od treh fantov. Šport mu ni šel, bil je sramežljiv in povprečen v šoli. Bil je vojni letalec, ki so ga poslali v Južno Korejo, kjer se je priučil tangusodja in razvil svojo borilno veščino chun kuk do. Ima več črnih pasov: v chun kuk doju 10. stopnje, v tangsudoju 9. stopnje, osme v tekvandoju, pete v karateju, tretje v brazilskem jiu-jitsuju in navadnega v judu. Po vrnitvi v domovino je odprl studio za borilne veščine ter začel tekmovati in zmagovati.

Desetega marca bo dopolnil 85 let.

V Hollywood se je prebil ob Bruceu Leeju v Na zmajevi poti, od tod je šlo samo še navzgor. Danes je legenda svoje vrste in kulturni fenomen, o njegovi nepremagljivosti obstaja na tisoče šal, ena je bolj neverjetna od druge. Pri osemnajstih letih se je poročil z Dianne, sošolko iz srednje šole. Ločila sta se po tridesetih letih zakona, v drugo je od 1998. srečen z Geno O'Kelley. Ima pet otrok in sedemnajst vnukov.

Z Bruceom Leejem v filmu Na zmajevi poti leta 1972.

Trilogija Izgubljeni v akciji, kjer rešuje vojne zapornike, je bila zanj pomembna, saj je v vietnamski vojni izgubil brata.

V filmu Gozdni bojevnik je igral pod režisersko taktirko brata Aarona.

Leta 2012 z Geno in njunima dvojčkoma.

Iz pokoja ga je izbezal Sylvester Stallone, ki mu je ponudil vlogo v filmu Plačanci 2.