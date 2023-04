Bilo je nekoč: Christopher Walken

Igralec, ki je 31. marca dopolnil 80 let, je znan po svojem posebnem načinu govora, ki ga radi imitirajo njegovi kolegi. Rodil se je kot Ronald in že kot otrok začel igrati skupaj z bratoma, nastopali so predvsem v skečih in oddajah. Kot najstnik je delal celo kot krotilec levov v cirkusu. Najprej je hodil v šolo plesa, šele potem se je resnično posvetil igralstvu. Ko je dobil prvo vlogo v majhnem gledališču, je pustil kolidž.

S svojim talentom se je hitro začel prebijati naprej, danes pa ga najbolj poznamo iz filmov Lovec na jelene, bondovskega Od tarče do smrti, Batman se vrača, Ujemi me, če me moreš, Prava stvar, letos ga bomo videli v drugem delu filma Dune. Leta 1963 je spoznal Georgianne Thone in se čez šest let poročil z njo, vendar nista imela otrok. Christopher pravi, da je tudi zato njegova kariera tako bogata.

Za vlogo v filmu Lovec na jelene je prejel oskarja.

Z Natalie Wood je nastopil v filmu Brainstorm.

Skupaj z Grace Jones je igral zlikovca v filmu Od tarče do smrti.

Za vlogo očeta lika Leonarda DiCapria v filmu Ujemi me, če me moreš je prejel bafto.

Z Georgianne na rdeči preprogi leta 2008

V filmu Stepfordske žene je igral ob Glenn Close.