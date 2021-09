Bilo je nekoč: Charlie Sheen

V srednji šoli je bil eden najboljših igralcev bejzbola, kar mu je prišlo prav za film Prva liga.

Charlie z očetom, igralcem Martinom Sheenom, čigar pravo ime je Ramón Estévez.

Ko so ga vrgli s srednje šole zaradi zamujanja in slabih ocen, se je podal v igralske vode.

Ena njegovih najbolj znanih vlog je vsekakor v obeh filmih Napihnjenci.

Denise Richards mu je rodila dve hčerki, Samantho in Lolo.

Z Brooke Mueller ima dvojčka, za katera je med težavami staršev (zapor, droge, rehabilitacija) skrbništvo prevzela kar Denise.

se je rodil 3. septembra 1965. V srednji šoli je že snemal filme na svoji mali kameri v družbi sošolcev Roba Lowa in Seana Penna. Med zvezde se je prebijal kar hitro po filmu Wall Street. Še bolj kot njegove filmske vloge pa razburja njegovo zasebno življenje, saj je bil poročen kar trikrat, ima pet otrok in enega vnuka. Zaročen je bil s Kelly Preston, ki jo je po nesreči ustrelil (tako se je zaroka tudi razdrla), njegov prvi zakon je razpadel, ko je v javnost pricurljalo, kako pomembna stranka zvodnice Heidi Fleiss je bil, njegov drugi pa, ko je visoko noseča žena Denise Richards odkrila ogromne količine pornografije na njegovem računalniku. Najbolj destruktiven je bil tretji zakon z Brooke Mueller, ki se mu je pridružila predvsem pri uživanju drog in alkohola. Sledila je vrsta zvez s pornografskimi zvezdami. Leta 2015 je sporočil, da je okužen z virusom HIV.