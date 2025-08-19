Bilo je nekoč: Casey Affleck (Suzy)

Rodil se je v Falmouthu, Massachusetts. Očetov alkoholizem je zaznamoval njegovo in otroštvo brata Bena, mama, diplomantka Harvarda, je sinova spodbujala k branju in spoznavanju umetnosti.

Kariero je začel z manjšimi vlogami v 90. letih, preboj je leta 2007 doživel s filmom Jesse James in strahopetni Robert Ford in zanj prejel nominacijo za oskarja. Kipec za glavno moško vlogo je osvojil s filmom Manchester ob morju iz leta 2016. Leta 2010 je bil v središču dveh tožb zaradi spolnega nadlegovanja, obe sta se končali z zunajsodno poravnavo, brez priznanja krivde.

Poleg igranja se preizkuša tudi kot režiser in scenarist ter je oče dveh sinov iz propadlega zakona s Summer Phoenix, sestro Joaquina Phoenixa. V nasprotju z mnogimi hollywoodskimi zvezdniki je zadržan in redko nastopa v medijih ali na družbenih omrežjih, a zaradi svojega umetniškega pristopa in prepričljivega igranja ostaja pomemben deležnik sodobnega filma.

Na univerzi Columbia je študiral fiziko, astronomijo in filozofijo, a študija ni dokončal.

Z Joaquinom Phoenixom ju veže dolgoletno prijateljstvo.

Je vegan in aktivist za pravice živali.

Brata Affleck sta kljub različnima igralskima slogoma sodelovala pri več projektih.

V uspešnici Oppenheimer je imel kratko, vendar intenzivno vlogo.

Zdaj je v zvezi z ameriško igralko Caylee Cowan.