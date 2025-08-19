Bilo je nekoč: Casey Affleck (Suzy)
Rodil se je v Falmouthu, Massachusetts. Očetov alkoholizem je zaznamoval njegovo in otroštvo brata Bena, mama, diplomantka Harvarda, je sinova spodbujala k branju in spoznavanju umetnosti.
Kariero je začel z manjšimi vlogami v 90. letih, preboj je leta 2007 doživel s filmom Jesse James in strahopetni Robert Ford in zanj prejel nominacijo za oskarja. Kipec za glavno moško vlogo je osvojil s filmom Manchester ob morju iz leta 2016. Leta 2010 je bil v središču dveh tožb zaradi spolnega nadlegovanja, obe sta se končali z zunajsodno poravnavo, brez priznanja krivde.
Poleg igranja se preizkuša tudi kot režiser in scenarist ter je oče dveh sinov iz propadlega zakona s Summer Phoenix, sestro Joaquina Phoenixa. V nasprotju z mnogimi hollywoodskimi zvezdniki je zadržan in redko nastopa v medijih ali na družbenih omrežjih, a zaradi svojega umetniškega pristopa in prepričljivega igranja ostaja pomemben deležnik sodobnega filma.
