Bilo je nekoč: Casey Affleck (Suzy)

Poleg igranja se preizkuša tudi kot režiser in scenarist ter je oče dveh sinov.
Fotografija: Starši so se ločili, ko sta bila fanta še otroka, in nato ju je mama vzgajala sama.
Starši so se ločili, ko sta bila fanta še otroka, in nato ju je mama vzgajala sama.

19.08.2025 ob 09:00
Rodil se je v Falmouthu, Massachusetts. Očetov alkoholizem je zaznamoval njegovo in otroštvo brata Bena, mama, diplomantka Harvarda, je sinova spodbujala k branju in spoznavanju umetnosti.

Kariero je začel z manjšimi vlogami v 90. letih, preboj je leta 2007 doživel s filmom Jesse James in strahopetni Robert Ford in zanj prejel nominacijo za oskarja. Kipec za glavno moško vlogo je osvojil s filmom Manchester ob morju iz leta 2016. Leta 2010 je bil v središču dveh tožb zaradi spolnega nadlegovanja, obe sta se končali z zunajsodno poravnavo, brez priznanja krivde.

Poleg igranja se preizkuša tudi kot režiser in scenarist ter je oče dveh sinov iz propadlega zakona s Summer Phoenix, sestro Joaquina Phoenixa. V nasprotju z mnogimi hollywoodskimi zvezdniki je zadržan in redko nastopa v medijih ali na družbenih omrežjih, a zaradi svojega umetniškega pristopa in prepričljivega igranja ostaja pomemben deležnik sodobnega filma.

