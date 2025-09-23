Bilo je nekoč: Carmen Maura (Suzy)

  • Delo d.o.o.
    Legendarna španska igralka je bila rojena v Madridu.
    A+A-

    Že kot deklica je s prijateljicami režirala predstave in si v njih dodelila vloge močnih žensk. Kariero je začela kot kabaretna plesalka, na platnu debitirala leta 1970 v filmu Človek v prikritosti in sedem let pozneje prvo večjo vlogo odigrala v filmu Papirnati tigri.

    V dolgi karieri je pogosto sodelovala z režiserjem Pedrom Almodóvarjem in postala ikona španskega filma. Njegove stvaritve, kot so Ženske na robu živčnega zloma in Zakon želje, so ji prinesle svetovno slavo.

    Osvojila je mnoge prestižne nagrade, njen bogati opus obsega komične in dramske vloge, ki poudarjajo vsestranskost in neodvisen duh umetnice z izjemnim prispevkom k prepoznavnosti španske kinematografije in razvoju evropske filmske umetnosti. Iz zakona z odvetnikom Franciscom Fortezom ima sina in hčerko, s katerima je po daljši odtujenosti obnovila odnos ter živi v Madridu, kjer ostaja aktivna v svetu filma in gledališča.

