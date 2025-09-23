Bilo je nekoč: Carmen Maura (Suzy)

Že kot deklica je s prijateljicami režirala predstave in si v njih dodelila vloge močnih žensk. Kariero je začela kot kabaretna plesalka, na platnu debitirala leta 1970 v filmu Človek v prikritosti in sedem let pozneje prvo večjo vlogo odigrala v filmu Papirnati tigri.

V dolgi karieri je pogosto sodelovala z režiserjem Pedrom Almodóvarjem in postala ikona španskega filma. Njegove stvaritve, kot so Ženske na robu živčnega zloma in Zakon želje, so ji prinesle svetovno slavo.

Osvojila je mnoge prestižne nagrade, njen bogati opus obsega komične in dramske vloge, ki poudarjajo vsestranskost in neodvisen duh umetnice z izjemnim prispevkom k prepoznavnosti španske kinematografije in razvoju evropske filmske umetnosti. Iz zakona z odvetnikom Franciscom Fortezom ima sina in hčerko, s katerima je po daljši odtujenosti obnovila odnos ter živi v Madridu, kjer ostaja aktivna v svetu filma in gledališča.

Z dvema bratoma in sestro je odraščala v stavbi, kjer sta bivala dramatik Edgar Neville in igralka Conchita Montes.

Filozofijo in književnost je študirala na Ecole des Beaux-Arts v Parizu.

Za režiserja Pedra Almodóvarja je bila muza od prvega sodelovanja leta 1980.

Po ločitvi je skrbništvo nad otrokoma dobil njen bivši mož in z njima več kot deset let ni imela stikov.

Osvojila je štiri nagrade goya, kar tri za najboljšo glavno igralko, kar jo uvršča na prvo mesto po številu zmag v kategoriji.

Igrala je v več kot stotih vlogah in se zavzema za pravice žensk, umetnost ter svobodo izražanja.