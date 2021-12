Bilo je nekoč: Britney Spears

Svoj 40. rojstni dan je 2. decembra naposled le praznovala svobodna. Ima starejšega brata, ki je bil del ekipe, ki je bdela nad njenim skrbništvom, in mlajšo sestro, ki se je precej okoristila z njeno slavo.

S plesalcem Kevinom sta bila poročena tri leta, pred tem se je v Las Vegasu za 55 ur poročila s prijateljem iz otroštva.

Sicer pa je Britney pri treh letih že plesala in pri petih navduševala s svojim petjem. Prepevala je v TV-oddaji The Mickey Mouse Club in se prebila med zvezde pri 17 letih s skladbo Hit Me Baby (One More Time). Označili so jo za pop princeso in paparaci so ji sledili na vsakem koraku, zato ni presenetljivo, da je doživela živčni zlom, zaradi katerega so ji odvzeli sinova in ju predali v skrb njunemu očetu, pevkinemu nekdanjemu možu Kevinu Federlinu.

V The Mickey Mouse Clubu je nastopala tudi z Ryanom Goslingom in svojim poznejšim fantom Justinom Timberlakom.

Sodišče je enako usodo določilo njej in leta 2008 predalo vse odločitve, povezane z njo, v roke njenega očeta Jamieja. Britney je zdaj po trinajstih letih končno zaživela svobodo, o kakršni je sanjala.

Šokirala je, ko je na odru kot 22-letnica poljubila Madonno.

Preston in Jayden sta njena največja sreča. Ker ji je oče grozil, da ju ne bo več videla, je naredila vse, kar je zahteval.

Srečo je našla v objemu zaročenca Sama Asgharija.