Bilo je nekoč: Barbara Hieng Samobor

Režiserka in pisateljica je 29. oktobra praznovala 60. rojstni dan. Rojena Ljubljančanka je na AGRFT študirala gledališko in radijsko režijo ter študij zaključila z režijo Pohujšanja v dolini Šentflorjanski, za katero si je prislužila študentsko Prešernovo nagrado. Družina je njeno največje bogastvo. Kariero je začela kot svobodna umetnica in delala v številnih slovenskih gledališčih, najpogosteje v SNG Drami Ljubljana, v MGL in Prešernovem gledališču Kranj. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila štiri leta zaposlena na Radiu Slovenija, dokler ni prevzela mesta programske direktor...