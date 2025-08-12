Bilo je nekoč: Anna Kendrick (Suzy)

Rodila se je v Portlandu v Mainu. Mama Janice je bila računovodkinja, oče William učitelj zgodovine. Že kot otrok je pokazala nadarjenost za igro in petje.

Ker so bili starši zaposleni, jo je na avdicije pogosto vozil starejši brat Michael, prav tako igralec. Stara je bila 12 let, ko sta v New York na Broadway na tisto za muzikal Visoka družba odšla sama, dobila vlogo Dinah Lord in bila nominirana za nagrado tony. Leta 2003 je doživela filmski debi, širšo prepoznavnost si je zagotovila z vlogo v uspešni franšizi Somrak, kjer je igrala Jessico.

Ko je bila nominirana za oskarja, je štela komaj 23 let.

Leta 2009 je ob Georgeu Clooneyju blestela v filmu V zraku in bila nominirana za oskarja za najboljšo stransko igralko. Pozneje se je prelevila v Beco Mitchell v seriji Prava nota.

Igrala je še v filmih, kot sta Zgodbe iz kostanjevih gozdov in Računovodja. Film Milo za drago je bil hit, ki je letos dočakal nadaljevanje. Poleg igranja piše, leta 2016 je izdala knjigo esejev s humornimi in iskrenimi zgodbami iz svojega življenja.

V knjigi je zapisala, da materinstvo zanjo ni prioriteta in da se vidi kot neporočena mačja dama.

Z Justinom Timberlakom sta sodelavca in tesna prijatelja.

V filmu Milo za drago je igrala ob Blake Lively.

Za igro v filmu Alice, draga je za upodobitev notranjih bojev junakinje prejela pohvale kritikov.

Svoj prepoznavni glas velikokrat posodi likom v animiranih filmih in serijah.