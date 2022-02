Bilo je nekoč: Aki Rahimovski

Nepopisna žalost je 22. januarja preplavila na tisoče, drznili bi si celo reči na milijone oboževalcev hrvaške skupine Parni valjak.

V treh razmerjih so se mu rodili trije otroci – sin Kristijan, ki se je z očetom slišal le dan pred njegovo smrtjo, hči Dina, ki jo je dobil v zakonu s skrivnostno Ingrid, s katero je bil poročen 40 let, in dveletna Antonija, ki je bila njegova največja radost.

V dopoldanskih urah in v družbi partnerice Barbare Vesel ter njune dveletne hčerkice Antonije se je ustavilo srce legendarnega pevca Aleksandra Akija Rahimovskega. Ta je zadnjih nekaj let živel v Sloveniji, kjer je našel ljubezen v 27 let mlajši Dolenjki.

Njegovo življenje je spet dobilo smisel, in čeprav je bil zadnja leta precej bolehen, med drugim je imel težave s hrbtenico, pred štirimi leti pa preživel možgansko kap, je užival v vseh malih radostih življenja, za katere je bil v času svoje največje slave prikrajšan.

Aki se je s svojim glasom, ki ne bo nikoli zares potihnil, usidral v srca mnogih ljudi in nedvomno bodo njegove številne pesmi, ki jih je rad prepeval slovenskemu občinstvu, živele večno.

Leta 2017 je bil pred objektivom našega fotografa razigran kot deček. Takrat je dejal, da je Mick Jagger njegov veliki vzornik.

»Mislim, da so za vsakega umetnika ženske, ki imajo značaj, privlačne,« je nekoč dejal, kako zelo občuduje in obožuje nasprotni spol.

Z Neisho je snemal novo pesem, a je ta žal ostala nedokončana.