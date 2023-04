Bilo je nekoč: Adrien Brody

Rodil se je 14. aprila 1973 v Queensu v New Yorku. Njegova mama je bila fotografinja, oče pa učitelj zgodovine in slikar. Že kot otrok je nastopal na otroških rojstnodnevnih zabavah v vlogi čarovnika z imenom Neverjetni Adrien. Pozneje je igral v televizijskih filmih in na odrskih deskah, veliki preboj pa doživel kot Władysław Szpilman v filmu Pianist.

Za vlogo glasbenika, ki je preživel nacistično okupacijo Varšave, je prejel oskarja. Sledil je kup vlog, med drugim je v filmu Polnoč v Parizu igral Salvadorja Dalíja, bil pa je tudi v ožjem izboru za Jokerja v filmu Vitez teme. V ljubezni ni imel veliko sreče, še najdlje je zdržal z Elso Pataky, ki se je po razhodu z njim poročila s Chrisom Hemsworthom. Od 2020. je zaljubljen v Georgino Chapman, ustanoviteljico modne znamke Marchesa, nekdanjo ženo Harveyja Weinsteina.

Leta 1999 je nastopil v filmu Samovo poletje, med snemanje si je zlomil nos.

V Pianistu je z 29 leti postal najmlajši igralec, ki je prejel oskarja za glavno vlogo.

Na podelitvi oskarjev je takole napadel Halle Berry, kar so mnogi obsojali.

V filmu Polnoč v Parizu je igral Salvadorja Dalíja.

Pri 19 letih je ob hudi nesreči z motorjem pristal na glavi in dolgo okreval, svoj slavni nos pa si je med snemanji trikrat zlomil.

Adrien je v filmu Blonde na netflixu igral Arthurja Millerja ob Ani de Armas, ki je igrala Marilyn.