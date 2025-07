Bilo je nekoč: 50 Cent (Suzy)

Odraščal je v revni soseski, vzgajala ga je babica, saj je njegova mati umrla, ko je imel osem let. Že kot najstnik se je zapletel v trgovanje z mamili, kar je vodilo v več aretacij. Glasbeno pot je začel v poznih devetdesetih, a mu je pravi preboj uspel leta 2003 z albumom Get Rich or Die Tryin', ki ga je podprl Eminem. Album je postal ena najbolj prodajanih rap plošč vseh časov. Sledili so uspešni albumi, filmske vloge ter poslovni podvigi (vitaminska voda, televizija itd).

Leta 2000 je preživel atentat, v katerem je bil ustreljen kar devetkrat. Imel je več znanih partneric, med njimi sta Vivica A. Fox in Daphne Joy, s katero ima sina z imenom Sire. Ima še enega, rojenega leta 1997, vendar se razmerje z njegovo mamo Shaniquo Tompkins ni končalo mirno in je raper z njo in svojim sinom že dolgo v sporu. Znan je po številnih prepirih z glasbeniki in težavah z zakonom ter razglasitvi osebnega bankrota leta 2015, ki je bil del finančne strategije.

Albumu Get Rich or Die Tryin je sledil še film.

Napisal je tudi knjigo o prehrani in telovadbi, ustvaril je šesttedenski program.

Danes je vreden dobrih 35 milijonov evrov.

Zadnjih šest let je v razmerju z Jamiro Haines, nekdanjo manekenko in trenerko.

Z najstarejšim sinom

Z Eminemom in Snoop Doggom so podprli Dr. Dreja, ko je prejel zvezdo na pločniku slavnih.