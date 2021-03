Billie Holiday: od prostitutke do legende

Srce parajoči novi film o Billie je pred kratkim prejel zlati globus za glavno vlogo.

Njeno otroštvo je bilo nesrečno.

Sodelovanje s saksofonistom Lesterjem Youngom (levo) ji je prineslo slavo.

Pesem Strange Fruit je posnela leta 1939.

Leta 1941 se je poročila z Jamesom Monroejem, a zakon, zaznamovan z mamili in alkoholom, ni dolgo trajal.

Orkester Artieja Shawa je morala zapustiti zaradi načina petja in ker je bila temnopolta.

Leta 1947 je bila za kratek čas v zaporu, sledil je koncert v Carnegie Hallu.

Na 78. zlatih globusih je nagrado za najboljšo igralko prejela, ki je v filmu The United States vs. Billie Holiday upodobila slavno pevko. Izjemna upodobitev je spomnila na razburkano življenje jazzovske legende, zaznamovano s številnimi tragedijami.oziromase je rodila 7. aprila 1915 najstniški materi, ki si je nekaj časa služila denar tudi kot prostitutka, najstarejši poklic na svetu pa je bila prisiljena nekaj časa opravljati tudi še ne 14-letna bodoča zvezdnica. Petje, ki je sprva predstavljalo beg pred resničnostjo, ji je kmalu odprlo pot v glasbeni svet. Pri 15 je že prepevala po klubih, pri 18 snemala svoje prve pesmi. Leta 1938 je sodelovala s slovitimin postala prva temnopolta vokalistka, ki je kdaj prepevala z belim orkestrom. Eden njenih največjih hitov Strange Fruit je zgodba o linču temnopoltih Američanov, v času nastanka pa ga številne radijske postaje niso želele predvajati. Billie za seboj ni pustila potomcev. Umrla je zaradi ciroze, stara 44 let.