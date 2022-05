Bili smo v zakulisju oddaje V petek zvečer (FOTO)

Čeprav bo zadnja oddaja na sporedu zadnjo majsko soboto, je že znano, da je v tekmovanju za najboljši kraj zmagala ekipa Celja, v kateri sta bila poleg olimpijke Tine Trstenjak še učitelj swing plesa Aleš Kolar ter pevka, uspešna podjetnica in vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek. Televizijska ekipa je nameravala zaključno oddajo posneti minuli petek na celjskem Starem gradu, a jim je žal to namero pokvarilo vreme.

Tribuna Celjanov, ki so navijali za svojo ekipo.

Tako jim ni preostalo drugega, kot da so se podali v studio, čeprav bi bilo vzdušje na celjskem Starem gradu in pod zvezdami zagotovo veliko bolj prijetno, tam pa bi se zbrala večstoglava množica ljubiteljev dobre zabave in glasbe. Za slednjo je v vseh oddajah skrbel orkester vrhunskih glasbenikov Diamanti s spremljevalnima vokalistkama Saro Lamprečnik in Lucijo Marčič, ki so v sodelovanju s številnimi gostujočimi pevskimi zvezdniki in mladimi upi poskrbeli za čisto sveže izvedbe tako legendarnih hitov kot tudi novih pesmi vseh zvrsti slovenske glasbe – od popularne do narodno-zabavne, predvsem pa so vsi izvajalci peli in igrali v živo! In to je bil poseben čar oddaje V petek zvečer.

Poleg voditeljev Melani Mekicar in Blaža Švaba je za to, da je vse v oddaji potekalo, tako kot mora, skrbelo še veliko ljudi v zakulisju, za kamerami in v studiih, ki jih pred kamero nismo videli. Nekaj smo jih ujeli v zakulisju snemanja ene zadnjih oddaj tudi mi. Poleg Blaža Švaba je bil scenarist oddaj še Jure Karas, glasbeni producent je bil Matjaž Vlašič, glasbeni urednik pa Martin Juhart.

Urednica oddaje Ana Benkovič in soscenarist Jure Karas

Tisti, ki so pogosto v studiih RTV, že dobro poznajo producentko Tanjo Lunar, oddaja pa je nastajala pod taktirko režiserja Aljaža Bastiča ter urednice Ane Benkovič. Kako pestro je v studiu in na hodnikih RTV in koga vse smo ujeli na snemanju finalne oddaje, pa si lahko ogledate na fotografijah.

V oddaji so člani Ansambla Glas zapeli z Manco Špik.

Kapetana tekmovalnih ekip sta bila Žiga Regina in Miha Brajnik.

Melani Mekicar in Blaž Švab sta bila naša gostitelja oddaj V petek zvečer.