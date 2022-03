Šestindvajsetletna Mariborčanka Žanet Breški, ki se je pred leti udeležila izbora za miss Slovenije, se bo v zgodovino šova MasterChef zapisala kot prva izpadla tekmovalka osme sezone, ki je v njej spoznala človeka, vrednega veliko več kot petdeset tisoč evrov. Navdušenka nad italijansko hrano se je namreč na prvi pogled zaljubila v sotekmovalca Timoteja Cizeja, ki jo je v očaral v trenutku.

»Bila je ljubezen na prvi pogled. Že prvi dan, ko smo se s tekmovalci spoznali, sem vedela, da se bom poročila z njim,« je iskrena simpatična svetlolaska. Golobčka zdaj že sprašujejo, kdaj bo poroka, porodila pa se je tudi ideja o tem, da jima bodo na poroki kuhali sodniki Bine Volčič, Karim Merdjadi in Luka Jezeršek.

Kakorkoli že, mlada kuharja skupaj stopata po poti svojega poslanstva, in sicer bosta že aprila ob popoldnevih prevzela restavracijo v Zagorju in skupaj kuhala. Ljubezen gre res skozi želodec, Žanet in Timotej pa dokazujeta, da sta odličen par tudi za štedilnikom.