Bezeg, zdravilna skrinjica kmečkih ljudi (Suzy)

Tokrat smo za vas našli nekaj zanimivih idej jedi z bezgom, še več jih lahko najdete na www.odprtakuhinja.si. In še to: bezeg ima številne zdravilne lastnosti, zaradi česar so ga v preteklosti imenovali zdravilna skrinjica kmečkih ljudi. V zdravilstvu je cenjen za zdravljenje vnetij, vročine, pospešuje potenje in lajša dihalne težave. Nekoč so celo verjeli, da v njem živijo dobri duhovi, ki skrbijo za dobro počutje in varnost ljudi.

Palačinke iz kislice z bezgovim sirupom

Moko iz kislice pripravimo iz plodov navadne kislice. Zrele plodove naberemo in jih posušimo, nato v blenderju zmeljemo v prah. Taka moka ima rahlo kiselkast, limonast okus. Ker ne vsebuje glutena, jo navadno dodajamo drugim vrstam moke. Celotna rastlina kislice je užitna – prav tako celotna vsebuje oksalno kislino, ki za svojo nevtralizacijo potrebuje kalcij, zato s kislico ne pretiravamo. Kislica vsebuje vrsto hranil, vitaminov, mineralov in antioksidantov.

Sestavine:

Palačinke:

* 100 g moke iz kislice

* 100 g polnozrnate moke

* 5 žlic bezgovega sirupa, voda

* jajce, ščepec soli, olje za peko palačink

Nadev:

* 100 g domače skute, žlica smetane

* 3 žlice bezgovega sirupa

* sok pol limone, pol ščepca soli

Priprava:

1. Vse sestavine za palačinke razen vode dobro premešamo z vilicami, nato počasi prilivamo vodo, da dobimo tekoče testo. Pustimo stati nekaj minut.

2. Spečemo kot navadne palačinke.

3. Med peko pripravimo nadev, tako da zmešamo vse sestavine med seboj.

4. Palačinke nadevamo drugo na drugo, vmes jih pomažemo z nadevom in na koncu dodatno prelijemo z dvema žlicama bezgovega soka.

Palačinke

Domači jagodni puding z bezgom

Odličen posladek iz kozarčka, s katerim poustvarimo spomine na otroštvo, ko nas je po enolončnici razveselil jagodni puding, prelit z domačim sirupom.

Sestavine za 4 porcije:

* 250 g aromatičnih jagod

* 1 bezgov cvet

* 450 ml mleka

* 4 žlice koruznega škroba ali moke

* 2 rumenjaka

* 40 g sladkorja (oz. odvisno od jagod)

Priprava:

1. Jagode pretlačimo, dodamo sladkor in osmukan bezeg ter na kratko podušimo. Izberemo jagode z močno aromo, ki niso preveč vodene, ampak bolj goste.

2. Rumenjaka razžvrkljamo in dodamo nekaj žlic mleka ter koruzni škrob. Dobro premešamo, prelijemo v mleko in zakuhamo puding. Ves čas je treba mešati z metlico, da se ne prime posode.

3. Ko je puding kuhan, dodamo jagodni pire, vse skupaj premešamo in nalijemo v kozarce.

Puding

Bezgove miške s skuto

Sestavine za približno 12 mišk:

* za 2 do 3 pesti osmukanih bezgovih cvetkov

* 180 g rikote ali albuminske skute

* 1 jajce (ali 2 majhni)

* 50 g sladkorja (najbolje v prahu)

* 60 g navadnih drobtin

* limona ali limeta

* moka

* olje za cvrtje

Priprava:

1. Sveže bezgove cvetove, ki jih nismo nabrali ob cesti, ampak nekje sredi narave, temeljito pregledamo in osmukamo socvetje za socvetjem, se zagotovo izognemo kakemu skritemu stanovalcu.

2. Pripravimo manjšo skodelico moke.

3. V skledo damo skuto ali rikoto ter sladkor in pomešamo.

4. Dodamo jajci in pomešamo, nato stresemo še drobtine: če imamo čas čakati, da se dobro napijejo vlage, jih lahko dodamo manj, sicer jih vzamemo za približno tretjino teže skute.

5. Limeto prerežemo in brizgnemo sok, količino prilagajamo okusu. Znova pomešamo, nato počakamo 5, 10 minut, da se sestavine začnejo povezovati in masa gostiti.

6. Z žličko zajemamo maso, ki je precej mehka, in jo z drugo žličko postrgamo v skodelico s pripravljeno moko. Nato skodelico tako obračamo v roki, da se mehka miška obda z moko, toliko, da je mogoče z njo rokovati, nato jo vzamemo ven, v dlani do konca oblikujemo kroglico ter jo odložimo na pomokan krožnik.

7. V kozici razgrejemo rastlinsko olje: naj ga bo toliko, da miške plavajo. Ko se segreje, zmanjšamo temperaturo in s penovko spuščamo miške drugo za drugo v maščobo: naenkrat kakih pet, šest, da se olje preveč ne shladi. Takoj jih tudi podrezamo, da se ne primejo na dno.

8. Na raje manjšem kot večjem ognju jih cvremo nekaj minut, do lepe barve, pri čemer jih nenehno kotalimo po posodi gor in dol, da se opečejo z vseh strani.

9. Odcedimo, posujemo s sladkorjem v prahu in ponudimo.

Miške

Jagodna pogača z bezgovimi cvetovi

Sestavine:

* 100 g masla

* 3 jajca

* 90 g sladkorja

* 1,5 dl mleka

*220 g moke

* pol vrečke pecilnega praška

* 2 cvetova bezga (osmukamo)

* žlica likerja iz citrusov

* 300 g jagod

* jagodna marmelada (če imate takšno z bezgom, toliko bolje)

Priprava:

1. Pekač, velik približno 26 x 18 cm, namažemo z maslom in dobro potresemo z moko. Pečico vključimo na 200 stopinj.

2. Jajca ločimo in iz beljakov stepemo sneg. Maslo penasto vmešamo, nato počasi dodajamo rumenjake in sladkor.

3. Moko pomešamo s pecilnim praškom in jo počasi vmešamo k jajčni osnovi, nato dodamo mleko, liker in osmukane bezgove cvetke.

4. Testo vlijemo v pekač.

5. Če imamo jagode drobne, pustimo cele, drugače jih narežemo na polovice, vsako pomočimo v jagodno marmelado in zložimo po biskvitnem testu. Ko je površina zapolnjena, damo pekač v ogreto pečico in pečemo od 35 do 40 minut.