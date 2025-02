Beyoncé: najvplivnejša oseba v glasbi? (Suzy)

Ko je njen mož lani na grammyjih prejel nagrado Dr. Dre za celostni učinek, je na odru dejal, da ne more verjeti, da njegova žena Beyoncé, ki ima največ grammyjev, še nikoli ni prejela nagrade za najboljši album leta. V kategoriji je bila že večkrat nominirana, a ji je nagrada vsakokrat ušla. Lani ji ga je izmaknila Taylor Swift in Jay Z ni mogel več molčati.

To je bil eden od razlogov, da so vsi pričakovali, da bo letošnja zmagovalka zagotovo karizmatična pevka. Niso se zmotili, saj je prejela nagrado tako za najboljši kantri album kot najboljši album leta. Prvega ji je podelila prav Taylor, ki je kariero začela kot kantri izvajalka, drugega je dobila iz rok gasilca in gasilke, ki jima je pripadla čast, da razglasita nagrajenko. Pevka je na oder stopila v družbi svoje trinajstletne hčerke Blue Ivy, medtem ko sta Taylor in Jay Z nazdravljala v občinstvu. Zdelo se je, da se je vse skupaj lepo postavilo na svoje mesto.

Zakonca sta se leta 2017 smejala ...

Kmalu za tem so se govorice izpred let samo še okrepile. Gledalci so bili namreč zelo pozorni in opazili, kako pogosto ljudje radi omenijo Beyoncé, ko stojijo na odru, ne glede na to, ali je res imela kaj z njihovo kariero, glasbo ali ustvarjanjem. Med tistimi, zaradi katerih so se dvigale obrvi gledalcev, je bila tokrat Miley Cyrus, ki je dejala, da bo morda rekla, da je Beyoncé zmagala v kategoriji, ki naj bi jo razglasila, ne glede na to, ali bo zmagovalka.

... ko je Adele jokala na odru, češ da nagrada pripada njej.

Pred leti je na odru jokala Adele, ki je dejala, da ne bi smela zmagati, saj je Beyoncé boljša. V industriji so se začele širiti govorice, da je to zato, ker je pevka preprosto tako vplivna, da je bolje, da se ji vsi priklonijo, saj jim bo sicer trda predla. Za par, ki je skupno vreden več kot tri milijarde dolarjev, ni to nič presenetljivega.

Ob razglasitvi najboljšega kantri albuma je bila letos šokirana in ni opazila žičk, ki so kukale izpod obleke.

To ni bila edina govorica o pevki, ki je prišla z možem in hčerko, ki je bila po mnenju mnogih oblečena preveč odraslo in naličena veliko premočno za tako mlado dekle. Internet je ponorel ob dejstvu, da so iz njene obleke hiše Schiaparelli kukale žičke nedrčka, ki so očitno pobegnile na prosto. Napako je hitro odpravila, z govoricami pa se ne ubada. Vseeno je le zmagovalka.