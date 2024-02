Besna Ana Maria Mitić: Vse skupaj je že neokusno! (Suzy)

Ana Maria Mitić se že dve leti trudi, da bi stopila na prste prevarantskim podjetjem iz tujine, ki nesramno izkoriščajo njeno ime in širijo laži, kako naj bi se s takšnimi in drugačnimi pripravki znebila odvečnih kilogramov. Prisega na zdrav življenjski slog z veliko gibanja in že nekaj časa opozarja na zaplete s spletnimi oglasi, ki ji povzročajo preglavice in ljudi celo nagovarjajo v njenem imenu.

Ana Maria Mitić FOTO: Tomislav Pejčić

»Norim že zaradi vsega tega! Spet bom angažirala policijo in sodstvo, da grem v mednarodno tožbo, saj je vse skupaj postalo res neokusno! Poleg tega kar traja in traja ... Res si nisem zaslužila vseh teh slabih stvari v zadnjih treh letih,« je besna. Spletnim prijateljem polaga na srce, naj ne verjamejo sleparskim podjetjem, saj sama nikoli ni hujšala s pomočjo pripravkov, ki jih tako nesramno ponujajo na njen račun.