Bern Jurečič, astrolog: Pri nas kriza ne bo tako huda kot drugje

Z astrologijo se je začel resneje ukvarjati na začetku 90. let prejšnjega stoletja, danes pa velja za enega vodilnih slovenskih astrologov, predavateljev in učiteljev. Že lani je predvidel, da bo letošnja jesen zelo neprijetna. Spreminja se geopolitična podoba sveta, ZDA, Rusija, Kitajska in EU so v krizi, zdi se, da sedimo na sodu smodnika, pravi. A po prelomnih letih od 2021 do 2024 sledijo nagla rast, razvoj in napredek kot spremljevalci prehoda v vodnarjevo dobo. »Leto 2022 je sestavljeno iz treh delov: prvi, covidni je trajal do marca, potem je covid izpuhtel, kot sem napovedal, sl...