Bepop pred velikim nastopom. Počutile so se kot v študentskih letih (Suzy)

Članice skupine Bepop so neutrudne. Po številnih projektih so se odločile podati na oder 43. festivala Melodije morja in sonca, in sicer s skladbo Valovi morja.

»Tema je lahkotna, motivacijska in pozitivna. Ideja je zorela in dozorela, zagrabile smo jo brez velikih pričakovanj in pritiskov. Rekle smo si, da nimamo česa izgubiti,« so še pred nastopom povedale glasbenice, ki so ponosne na videoizdelek, ki je nastal v dneh pred festivalom.

»Do zadnjega smo morale spremljati radarsko sliko, a se je na srečo vse dobro izteklo. Pregnale smo oblake in kaplje so z neba začele padati v trenutku, ko smo posneli zadnji kader.« Prizore so posneli v Portorožu, Izoli, na barki Regina, nekaj jih je nastalo tudi ob bazenu apartmaja, kjer so bivale.

»Počutile smo se kot v študentskih letih,« se smejijo prijateljice. Čeprav so zelo aktivne, veliko ljudi ne ve, da so se na sceno pred petimi leti vrnile kot trio in v tem času posnele vsaj sedem skladb. Glasbenice dodajo, da se že zelo veselijo poletnih počitnic.

»Res smo si jih zaslužile. V jesen bomo vstopile s polno paro, pred nami je veliko nastopov, poleg tega pripravljamo veliko presenečenje,« še pravijo skrivnostno.