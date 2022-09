Bepop in Eva Erazem: Novo sonce za Nejca

V torek je minilo 20 let od smrti Nejca Erazma, ki je bil na avdiciji Popstars izbran v skupino Bepop, v poletju pred drugo turnejo pa se je ubil z motorjem. Tinkara, Alenka in Ana, ki nadaljujejo poslanstvo skupine in redno izdajajo novo glasbo, so še vedno v stikih z Nejčevo družino.

Ko so jih lani obiskale, jim je Nejčeva 18-letna sestra Eva, ki brata ni poznala, zaigrala in zapela pesem Bohemian Rhapsody. Navdušene so ostale brez besed in se odločile, da nekoč nekaj ustvarijo skupaj z njo. Kot gostjo so jo tako maja povabile na zabavo Popstars United, zdaj pa so skupaj posnele novo različico Mojega sonca. »Želele smo se pokloniti Nejcu, hkrati pa opozoriti na nadarjeno mlado glasbenico, v kateri prepoznavamo ogromno njegovih značajskih potez,« so ob izidu nove različice pesmi in videa povedale dame iz Bepopa.