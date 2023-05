Benedikta Štokelj in Dragica Čarna: Univerzum je frekvenca ljubezni in srca

Mama in hči živita in izvajata terapije v Bruslju, a se vračata tudi v Slovenijo. Dragica je magistra znanosti italijanske in slovenske literature, ki je delala kot profesorica na več tujih univerzah in evropskih institucijah, pesnica, aforistka in ljubiteljica flamenka, pravi vrelec ustvarjalnosti in navdiha, že 28 let zdravilka in reikistka. Benedikta, magistra holističnega zdravljenja, pa vidi človekovo avro, blokade in nepretočnosti v njej, saj se je rodila z darom jasnovidnosti in vpogledom v duhovni svet.