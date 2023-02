ENERGIJSKI TERAPEVTKI

Benedikta Štokelj in Dragica Čarna: Ljubezen je najvišja dimenzija

Globoko verjameta, da so njune terapije vodene z višje sfere in da je pomoč drugim dar tudi zanju. Dragica, magistra znanosti italijanske in slovenske literature, ki je delala na več tujih univerzah, je tudi pesnica, ki pravkar pripravlja novo trojezično pesniško zbirko. Za dušo pleše flamenko, kot reikistka in zdravilka deluje že 28 let. Benedikta, njena hčerka, pa je magistra holističnega zdravljenja, ki od otroštva vidi človekovo avro in je 'blagoslovljena' – ne samo, da to pomeni njeno ime, ampak tudi s posebnimi uvidi.