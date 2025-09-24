Belgijska kraljeva družina: princ priznal skrivnega sina (Suzy)

Belgijski princ Laurent je priznal, da ima iz razmerja s flamsko pevko in manekenko Wendy van Wanten sina. Za tiskovno agencijo Belga je razkril, da je biološki oče 25-letnega Clementa Vandenkerckhoveja.
V izjavi je zapisal: »Priznavam, da sem njegov biološki oče. V zadnjih letih sva iskreno govorila o tem. Objava temelji na razumevanju in spoštovanju vseh vpletenih. Gre za rezultat skupnega dogovora. Vljudno prosim, da to informacijo sprejmete z diskretnostjo, ki jo narava te zasebne zadeve zahteva. Dodatnih izjav in pojasnil ne bom dajal.«
Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu. Clement se je rodil leta 2000, dolgo, preden se je princ Laurent leta 2003 poročil s princeso Claire, fizična podobnost med princem in fantom pa je bila od nekdaj predmet ugibanj o očetu mladeniča. Princ Laurent in princesa Claire imata tri otroke: princeso Louise ter dvojčka, princa Nicolasa in princa Aymerica.