    BELGIJSKA KRALJEVA DRUŽINA

    Belgijska kraljeva družina: princ priznal skrivnega sina (Suzy)

    Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu.
    Enainšestdesetletni princ Laurent je tretji otrok nekdanjega belgijskega kralja Alberta II. in kraljice Paule ter mlajši brat zdajšnjega kralja Filipa.

     24. 9. 2025 | 21:00
    Belgijski princ Laurent je priznal, da ima iz razmerja s flamsko pevko in manekenko Wendy van Wanten sina. Za tiskovno agencijo Belga je razkril, da je biološki oče 25-letnega Clementa Vandenkerckhoveja.

    V izjavi je zapisal: »Priznavam, da sem njegov biološki oče. V zadnjih letih sva iskreno govorila o tem. Objava temelji na razumevanju in spoštovanju vseh vpletenih. Gre za rezultat skupnega dogovora. Vljudno prosim, da to informacijo sprejmete z diskretnostjo, ki jo narava te zasebne zadeve zahteva. Dodatnih izjav in pojasnil ne bom dajal.«

    Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu. Clement se je rodil leta 2000, dolgo, preden se je princ Laurent leta 2003 poročil s princeso Claire, fizična podobnost med princem in fantom pa je bila od nekdaj predmet ugibanj o očetu mladeniča. Princ Laurent in princesa Claire imata tri otroke: princeso Louise ter dvojčka, princa Nicolasa in princa Aymerica.

    22:25
    Kolumne
    NA KOŽO

    Kolumna Lovra Kastelica: Nadomestna gradnja

    Bloki ob Šišenski, kot se spominjajo nekateri, so rasli skorajda vidno.
    Lovro Kastelic24. 9. 2025 | 22:25
    22:09
    Novice  |  Svet
    MODNI MAGNAT

    Najbogatejši Evropejec besni: »To je smrtonosna ofenziva na našo ekonomijo!«

    Najbogatejši človek v Evropi in modni magnat Bernard Arnault se je razjezil zaradi predloga o davku na bogastvo.
    24. 9. 2025 | 22:09
    21:33
    Ona  |  Astro
    DUHOVNOST

    Lekcije duše: zakaj se nekateri odnosi zgodijo in drugi ne

    Najbolj je kritična sama do sebe, drugi so razumevajoči. Ko stopiš v telo, pozabiš, da je vse le igra verjetnosti.
    24. 9. 2025 | 21:33
    21:18
    Bulvar  |  Domači trači
    SPOMIN NA TEŽKO OBDOBJE

    Andreja ob tem prizoru oblile solze: »Takoj sem se spomnil na mamo. Streslo me je« (FOTO)

    Ko je zagledal bolniško posteljo, so ga povsem preplavila čustva.
    24. 9. 2025 | 21:18
    21:01
    Kronika  |  Na tujem
    GROZA

    Katastrofa pred bolnišnico: 50-metrska luknja pogoltnila cesto in policijski avto (FOTO, VIDEO)

    Iz bližnjih stavb so morali evakuirati okoli 3.500 bolnikov.
    24. 9. 2025 | 21:01
    21:00
    Suzy
    BELGIJSKA KRALJEVA DRUŽINA

    Belgijska kraljeva družina: princ priznal skrivnega sina (Suzy)

    Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu.
    24. 9. 2025 | 21:00

