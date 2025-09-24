Belgijska kraljeva družina: princ priznal skrivnega sina (Suzy)

Belgijski princ Laurent je priznal, da ima iz razmerja s flamsko pevko in manekenko Wendy van Wanten sina. Za tiskovno agencijo Belga je razkril, da je biološki oče 25-letnega Clementa Vandenkerckhoveja.

V izjavi je zapisal: »Priznavam, da sem njegov biološki oče. V zadnjih letih sva iskreno govorila o tem. Objava temelji na razumevanju in spoštovanju vseh vpletenih. Gre za rezultat skupnega dogovora. Vljudno prosim, da to informacijo sprejmete z diskretnostjo, ki jo narava te zasebne zadeve zahteva. Dodatnih izjav in pojasnil ne bom dajal.«

Enainšestdesetletni princ Laurent je tretji otrok nekdanjega belgijskega kralja Alberta II. in kraljice Paule ter mlajši brat zdajšnjega kralja Filipa.

Po poročanju belgijskih medijev sta se Laurent in Wendy spoznala sredi devetdesetih let v Parizu. Clement se je rodil leta 2000, dolgo, preden se je princ Laurent leta 2003 poročil s princeso Claire, fizična podobnost med princem in fantom pa je bila od nekdaj predmet ugibanj o očetu mladeniča. Princ Laurent in princesa Claire imata tri otroke: princeso Louise ter dvojčka, princa Nicolasa in princa Aymerica.