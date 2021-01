Baterije si polnita v naravi

Vzameta sani in gresta v gozd.

Sneg, ki je pobelil marsikateri breg, je seveda najbolj razveselil otroke. Med njimi tudi, hčerko igralke. Mama in hči sta močno povezani in seveda povsem nerazdružljivi. Simpatična ustvarjalka je hčerkico zavila v debel šal in kapo ter jo oblekla dovolj toplo, da je deklica lahko brezskrbno uživala na snegu. Čeprav zaradi močne protivremenske zaščite tega ni videti, se Marli na fotografiji smeji na vsa usta, je potrdila Tjaša, ki proste trenutke rada izkoristi za nabiranje sveže energije v naravi. Zelo radi se tako odpravita v gozd in uživata v beli tišini. Veselja pa ni konec, ko se vrneta domov, saj sta prav pred domačim pragom postavili snežaka, ki zdaj budno pazi na vso sosesko.