Barvito praznovanje velike Elizabete (FOTO)

Praznovanje v Združenem kraljestvu je zato trajalo kar štiri dni, v tem času pa se je zvrstilo kar nekaj zanimivih dogodkov. Seveda ni manjkalo bleščečih oprav, veličastnih klobučnih presežkov in radovednih ugibanj.

Pronicljivi gledalci so namreč opazili, da Harry in Meghan nista imela nobenih javnih stikov z njegovo ožjo družino, Charles pa naj bi se v trenutku, ko je šel mimo njune vrste v cerkvi, celo obrnil stran.

Nič čudnega, da sta se predčasno vrnila v ZDA, ko pa so ju ob odhodu iz cerkve gledalci celo izžvižgali.

Vesela novica Fotografi so ujeli Katino sestro Pippo v zeleni obleki s širokim nasmeškom, ki je namigoval na lepo novico: Pippa je tretjič noseča!

Credit line: Profimedia

Pomemben zmenek Kraljica se koncerta ni udeležila, so pa predvajali posnetek pomembnega zmenka, saj je pila čaj z medvedom Paddingtonom. Ker je znana po svojem humorju, ne preseneča, da je razkrila skrivnost: tudi ona namreč v svojih legendarnih torbicah nosi sendviče!

Rock koncert leta V čast kraljice so nastopili tudi Diana Ross, Adam Lambert s skupino The Queen, Duran Duran in Rod Stewart. Ko je slednji prepeval skladbo Sweet Caroline, je glasno z njim s svojega sedeža prepeval princ George.

Zvezda balkona Na balkonu, kjer so spremljali prelet letal, so se okrog kraljice zbrali najožji, višji kraljevi člani, ob njej sta bila Charles s Camillo in William s Kate in otroki. Precej običajno je, da hrup ne navduši otrok, tokrat pa je imel o tem še največ povedati Williamov najmlajši Louis, čigar obraz je navdušil svet. Še najbolj je pomagal kratek pogovor s prababico, a Louis je vseeno komaj zadrževal obup.

Credit line: Profimedia

London, UNITED KINGDOM - Members of the Royal Family attend Trooping the Colour in The Queen's Platinum Jubilee Year, at Buckingham Palace, London, UK Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

Mavrične barve Osrednjo slovesnost v katedrali svetega Pavla so zaznamovale živahne barve, saj se je Zara Tindall oblekla v kričeče rožnato obleko, medtem ko je Carrie, žena premiera Borisa Johnsona, navdušila z rdečo – še dobro, saj so Borisa ob prihodu izžvižgali. Sestri Beatrice in Eugenie sta izbrali modro in oranžno obleko, kraljičina edina hči, princesa Ana, je navdušila v svetlečem plašču, najbolj zadržani pa sta bili Meghan in Kate v svetlejših odtenkih.

Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

Credit line: Profimedia

QUEEN JUBILEE Prince Harry , Meghan the Countess of Sussex , Zara Tindall, attend a service of Thanksgiving for The Queen’s Platinum Jubilee at St Paul’s Cathedral in London,Image: 697088839, License: Rights-managed, Restrictions: WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party., Model Release: no, Credit line: Profimedia

Navihani športnik Mike Tindall je morda ragbi čevlje zamenjal za kraljeve oprave, a to še ne pomeni, da je izgubil tudi smisel za humor. Kar nekajkrat se je tako pozabaval in z ženo Zaro sta si izmenjala pokrivala.

Pop smetana Na posebnem avtobusu s podobami iz devetdesetih so se veselile tudi Phoebe Dynevor, Kate Moss in Naomi Campbell.

Credit line: Profimedia