EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)

Njen sin je skozi mamine zgodbe spoznal košček domovine, sedaj pa si želi še pobliže ogledati, kje so odraščali njegovi predniki. Vse glasnejše so govorice, da se približuje dan, ko bo končno stopil na slovensko grudo. Poslovni in zasebni prijatelji Viktorja Knavsa se že hvalijo, da bodo kmalu gostili najbolj slavnega predsedniškega sina na svetu. Barron Trump naj bi po pričevanjih gospodov iz visokih krogov že kmalu prišel v Slovenijo. Barron je otroštvo preživel v varnem družinskem okolju, v katerem sta pomembno vlogo igrala slovenska babica in dedek. Ekskluzivni obisk Oktober je rezervi...