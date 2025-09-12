EKSKLUZIVNI OBISK
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Da po hodnikih Bele hiše odmeva slovenščina, ni več skrivnost. Prva dama ZDA Melania Trump je poskrbela, da bo tudi naslednja generacija obvladala ta edinstveni jezik.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
2.Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat