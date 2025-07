Barbara Žlindra uživa v 'petju' čričkov (Suzy)

Po tem, ko je Barbara prvič zapela z Rokom na valeti, je sledilo povabilo v narodnozabavni ansambel Roka Žlindre. Vse ostalo je zgodovina. Glasbeno pot so začeli v Sodražici pred dvema desetletjema. Uspešno so se udeleževali festivalov in osvojili vse, kar se je med festivalskimi lovorikami dalo. Barbara se je potem poročila s svojim Rokom in postala mama ljubkega fantka, ki bo letos dopolnil štiri leta.

»Vragolij pri nas doma zlepa ne zmanjka. V teh vročih dneh kot vsako leto komaj čakam, da se odpravimo na dopust na morje, letos za malo več dni, saj je sedaj drugače – ko imaš otroka, ni problem podaljšati, ko vidiš, da uživa. Poletje bo tudi delovno, saj se bomo vsak konec tedna videvali na odrih po vsej Sloveniji,« pove Barbara, ki poleti najraje uživa na vrtu za hišo, kamor ob večerih sedeta z Rokom, zakurita ogenj in prižgeta bakle, uživata in klepetata ter poslušata umirjeno naravo, petje ptic in čričkov.