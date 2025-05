Petindvajsetletno diplomirano inženirko medijskih komunikacij iz majhne vasice Šetarova pri Lenartu ljubezen do kuhanja spremlja od otroštva. Odraščala je na kmetiji v veliki družini, kjer se je vedno veliko kuhalo in dobro jedlo. Fant jo je lani prijavil v oddajo, a nanjo takrat še ni bila pripravljena. Letos pred kamerami dokazuje, da je iz pravega testa, njeni načrti za prihodnost so veliki in tesno povezani z življenjem na podeželju. Barbara Ribič je simpatična in energična mlada ženska, ki je vedno pripravljena na nove pustolovščine. Ena največjih v njenem življenju je nedvomno enajsta s...