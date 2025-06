Barbara Poljanec, tekmovalka MaterChefa: V življenju je treba tvegati (Suzy)

Je tiha, a imenitna kuharica. Sedemintridesetletnica iz Škofje Loke je v kuharsko oddajo vstopila kot izvrstna slaščičarka in iz tedna v teden dokazovala, da je izjemno vešča in domiselna, tudi ko gre za slane jedi. S televizijsko izkušnjo, ki je iz nje potegnila najboljše, ter zavzetim delom na osebnostni rasti je stopila iz sence negotovosti in začela uresničevati svoje sanje. Sedemintridesetletnica iz Škofje Loke prisega na natančnost in red v kuhinji.Premagala je depresijo in se pogumno spopadla tudi s preizkušnjami​ ​MasterChefa. Barbara Poljanec je sebi in drugim v zadnjih nekaj meseci...