Barbara Pia Hrovat: Žrtev nasilja Slovenija ne jemlje dovolj resno (Suzy)

Je odvetnica, nekdanja kazenska sodnica in pooblaščenka mladoletnih žrtev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih na sodišču. Verjame, da je pred nasiljem treba obvarovati vsakogar in da je nasilje v družini skrbno postavljena fizična, finančna in psihološka past. Pogovarjali smo se o tem, kako varna za ženske je Slovenija.