Barbara Novak, pevka, ki poka od energije

Barbara Novak je Brežičanka, ki je na glasbeni sceni že desetletje. Vse do letos je bila članica Ansambla Šrangarji, poleti pa se je pridružila skupini Harmon'n'roll, v kateri so bili doslej sami fantje. Zanimivo je, da sicer dela v trafiki in prodaja časopise in revije, seveda tudi našo Suzy. In opaža, da ljudje še vedno radi in veliko berejo.

»Kljub zaostrovanju ukrepov v državi se stanje končno izboljšuje. Na obzorju je novo cepivo proti koronavirusu, imenovano Poka, ki deluje na osnovi vezave harmon'n'roll molekul, škodljivih stranskih učinkov pa ni. Po cepljenju opažamo le znake nalezljivega veselja in neskončne energije. Čeprav lahko po cepljenju malce pokašljujete, zagotavljamo, da boste pozitivni le še na ples.«

Letos poleti se je pridružila skupini Harmon'n'roll. FOTO: Instagram

Tako so pred kratkim ob izidu nove pesmi Poka, prve, ki so jo posneli z novo pevko Barbaro Novak, zapisali člani skupine Harmon'n'roll. A Novakova ni povsem novo ime na glasbeni sceni. Peti pa si je želela že od mladih nog. »Rada sem šla na kakšen nastop, če so me povabili, konec leta 2011 pa sem na facebooku zasledila, da člani Ansambla Šrangarji iščejo pevko. Poklicala sem jih in šla na avdicijo. Od takrat dalje štejem, da se z glasbo ukvarjam nekoliko bolj zares. Seveda pa z vedno več nastopi raste tudi odgovornost do ljudi. In če nekdo nekaj plača, je prav, da se delo korektno opravi,« nam pove Barbara, ki je leta 2011 posnela duet za skladbo Val morja z znanim dolenjskim glasbenikom Markom Pezdircem. »Zelo rada imam narodnozabavno glasbo, še raje pa zabavno iz 90 let, saj sem odraščala ob njej in poslušala vse, kar so v tistih letih ustvarili naši glasbeniki, zraven pa sem veselo prepevala,« nam zaupa.

Letos je tako sprejela nov izziv in postala članica skupine Harmon'n'roll. »S Šrangarji smo bili veliko skupaj, igrali smo na veliko porokah, veselicah, obletnicah in drugih dogodkih. Bili so moja druga družina in na to obdobje bom imela vedno same lepe spomine. A vsaka pot se enkrat konča in odprejo se nova vrata. Potrebovala sem spremembo, da preizkusim še kaj novega. S fanti iz skupine se sicer še spoznavamo in odkrivamo, kaj nam leži. A je čutiti med nami čudovito energijo, ki jo bomo poskušali čim bolje prenesti med ljudi,« nam zaupa. Med tednom sicer dela v trafiki, kjer med drugim prodaja časopise in revije. In kaj opaža?

Čez teden dela v trafiki, kjer prodaja tudi našo revijo Suzy. FOTO: Instagram

»Da ljudje še vedno zelo veliko in radi berejo, predvsem pa radi rešujejo križanke. Zlasti starejša populacija. Sicer pa mislim, da je velika razlika, če vzameš v roke telefon in brskaš po spletnih straneh ali se usedeš, si skuhaš kavico in fizično prelistaš in prebereš časopis ali revijo. Res je, da živimo v obdobju napredne tehnologije, a tudi sama raje posežem po tiskanem izvodu časopisa ali revije. Slovenske novice imamo doma naročene že približno 25 let in z veseljem jih vsak dan preberem. Zadnjih nekaj let pa seveda še revijo Suzy,« nam zaupa.

V življenju se poskuša čim manj obremenjevati s stvarmi, na katere nima vpliva. »Časi niso rožnati, a smo sami svoje sreče kovači,« je prepričana partnerica še enega znanega glasbenika, in sicer Davida Novaka iz skupine Gadi. Danes sta ponosna na svoji dve deklici, osemletno Stelo in mlajšo Loti, ki bo januarja stara pet let. Prosti čas tako večinoma namenja družini, takoj za njimi pa so na vrsti fantje iz skupine Harmon'n'roll. »Rada kuham in pečem sladice. Res sem včasih to počela pogosteje, a se kakšno nedeljo še vedno prileže kaj sladkega ali jo mahnemo na kakšen izlet. Na splošno pa sem bolj gospodinjska ženska, tehnične opravke pa prepuščam moškemu članu družine,« smeje se sklene pogovor simpatična Barbara.