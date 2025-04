Barbara Lenart: S preprostimi stvarmi si lahko spremenimo življenje (Suzy)

Danes ženskam svetuje, kako si lahko z nežnimi, a učinkovitimi in konkretnimi ajurvedskimi priporočili izboljšajo življenje. Ajurveda namreč išče vzrok za neravnovesje v telesu, ga odpravi in uredi. Kako ste se začeli ukvarjati jogo in ajurvedo? V OŠ sem kot pianistka veliko sedela za klavirjem in imela grozne bolečine v ramenih. Zdravnica mi je priporočila vaje, podobne jogi. Ugotovila sem, da mi slednja ustreza, in nadaljevala z njo. Na ajurvedo sem naletela pri branju jogijskih zapisov in vsebin, saj je joga njen del. Spremembe so pri ajurvedi dolgoročne in postanejo način življenja. Zda...