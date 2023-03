Barbara je vedno v cvetju (FOTO)

Barbara Jehart je na glasbeni sceni orala ledino kot baritonistka. Mnogi se spominjamo, kako je še kot osemletna punčka stala ob štiri leta starejšemu bratu in prvič javno nastopila v televizijski oddaji Pri Jožovcu z Natalijo, ki jo je iz gostilne Avsenik v Begunjah prenašala naša javna RTV, vodila pa Natalija Verboten.

Med pisanimi trobenticami v domači vrtnariji

Takrat sta brat in sestra Jehart tako navdušila gledalce in poslušalce, da sta zmagala v rubriki Mladi upi in posnela prvo zgoščenko. Pozneje se je Barbara učila igrati še na kontrabas, v glasbeni šoli pa na klarinet. Kar osem let sta brat in sestra uspešno nastopala v duetu.

»Z bratom sem preživela veliko lepih let. On me je veliko naučil, mi pomagal in me hkrati spodbujal. Sama sem potem dobila povabilo za igranje v ženskem ansamblu Polka punce, v tujini znane pod imenom Polka Mädels, pozneje pa smo v Sloveniji delovale pod imenom Kvintet slovenskih deklet.« Še pred tremi leti pa je v kvintetu Slovenke sodelovala na Ptujskem festivalu.

»Veliko smo igrale v tujini in tam prejele Oberkrainer Award, najprestižnejšo nagrado, ki jo v tujini podeljujejo izvajalcem Avsenikove glasbe in velja za nekakšnega glasbenega oskarja. Martin je glasbeno pot najprej nadaljeval v ansamblu Fantje izpod Rogle, pozneje pa je bil harmonikar v ansamblu Štrajk in nastopal skupaj z Darjo Gajšek,« obuja spomine.

A se od glasbe ni povsem poslovila, čeprav se je poklicno usmerila v floristiko in trenutno zaključuje mednarodno izobraževanje pri priznani floristki Sabini Šegula, ki je njena mentorica ter vodja Floweracademy, ki je povezana z akademijo FlorCert na Švedskem. Decembra se je s Sabino in Petrom Ribičem mudila v Vatikanu, kjer so skupaj okrasili baziliko sv. Petra z božičnimi zvezdami, ki so jih vzgojili v vrtnem centru Jehart v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. A kljub obilici dela z rožami ostaja zvesta glasbi in še vedno veliko nastopa.

Barbara Jehart v družbi izjemnega harmonikarja Denisa Novata

»Trenutno največ v Italiji, skupaj z mojstrom diatonične harmonike Denisom Novatom,« nam pove. V tem času ima veliko dela v domači vrtnariji, kjer je trenutno vse pripravljeno za začetek spomladanske sezone. Nedavno so ozaljšali dvorano Golovec, v kateri je 1. gimnazija Celje priredila maturantski ples.

»Lani smo dali velik poudarek ustvarjanju svojih šopkov, tako imenovanih flower bucketov, ki so primerni za rojstne dneve, baby showerje in rojstva otrok,« nam pove Barbara, ki se v družbi pisanih cvetlic, trenutno so najbolj v razcvetu trobentice, zelo dobro počuti. Njen brat se ukvarja z načrtovanjem in urejanjem okolice. Ima svojo drevesnico, v kateri je veliko dreves in grmovnic za zunanjo dekoracijo doma. Skupaj z očetom Gregorjem pa goji tudi buče. »Naša jesenska buča, ki smo jo peljali v Mozirski gaj, je tehtala 401 kilogram in je bila prva v kategoriji zelenih buč,« nam še zaupa glasbenica.

Kvintet Slovenke leta 2020 na Ptujskem festivalu