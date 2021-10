Barbara in Klara bosta kmalu zibali

Le še trije tedni ločijo znani glasbeni par Barbaro in Roka Žlindra, člana istoimenskega ansambla iz Sodražice, ki nas je skupaj s Kalamari leta 2010 s pesmijo Narodnozabavni rock zastopal na Eurosongu, od težko pričakovanega trenutka, ko bosta prvič k sebi stisnila prvorojenko ali prvorojenca. Novico sta dolgo uspešno skrivala.

Da sta rada skrivnostna, sta dokazala že s poroko, saj se še vsi dobro spomnimo, da sta molčala o skoku v zakonski stan, vse dokler nista dahnila usodnega 'da' na sanjskih Havajih, kar se je zgodilo 27. septembra 2019, po 13 letih ljubezni. Na Havajih, ker sta se v ta košček sveta preprosto zaljubila, in ko sta se pred dvema letoma tja odpravila tretjič, sta s prstanom zapečatila svojo ljubezen. Ob letošnji drugi obletnici poroke sta ponosno objavila fotografije, ki razkrivajo Barbarin trebušček.

Barbara in Rok Žlindra v veselem pričakovanju.

Za zdaj še ne želita razkriti, ali se bosta razveselila hčerkice ali sina, imata pa za novega člana ali članico družine že izbrano ime. Vsi pa upamo, da bo novega člana ali članice vesel tudi njun sicer že 15-letni pasji ljubljenček Ajči. »Kljub letom je še vedno živahen. Res ima kakšno manjšo težavo, a na splošno je še vedno velik crkljivček. In upava, da se bo navadil nove družbe,« o simpatičnem pekinezerju, ki sta ga Rok in Barbara dobila od starejšega para, pove bodoči očka. Sicer je Barbara nosečnost dobro prenašala, čeprav je bila na trenutke utrujena, pa tudi bolj zasopla.

Nosečniški trebušček pa je brez zadržkov razkrila Klara Lorger, pevka koroškega Ansambla Vihar, širši javnosti znana kot nekdanja tekmovalka šova Zvezde plešejo. Klara s svojim Dragom Jambrekom, prav tako glasbenikom, članom skupine Zaka' pa ne, pričakuje že tretjega otroka. Tudi tokrat bo to hčerkica, ki se bo pridružila danes že sedemletni prvorojenki Gloriji in njeni mlajši sestrici Trini, ki kmalu ne bo več najmlajša. Je pa za Klaro pestro leto, saj je imela z ansamblom, kot nam je povedala, čeprav se epidemiološke razmere še niso umirile, kar nekaj igranja.

Klara je z Ansamblom Vihar letos še imela nekaj nastopov.

»Nastopi se še vrstijo, ampak ne z mano. Fantje so poskrbeli za menjavo in bodo korektno oddelali vse rezervirane termine. Drugače pa se počutim dobro. Veliko mi pomeni, da si lahko odpočijem, ko sem utrujena. Seveda pa Glorija in Trina komaj čakata, da spoznata dojenčico, svojo novo sestrico. Midva z atijem Dragom pa prav tako. Trenutno malo obnavljava znanje in pripravljava vse potrebno. In upamo, da naša nova članica ne bo preveč zamujala,« v smehu sklene pogovor Klara, ki pa ji je nosečnost vendarle prekrižala en težko pričakovani dogodek. Poroko z Dragom. Lani sta se že zaročila, in to prav na Klarin rojstni dan, poroko pa sta načrtovala za letošnje leto. A bo morala ta še malce počakati. Bo pa zato takrat, ko bo, še toliko bolj luštno. In morda veliko bolj sproščeno, saj vsi upamo, da se bo koronavirus kmalu poslovil za vselej.