Balet na smučišču

ana klasnja in lukas zuschlag

Delati in pri tem še uživati so želje vsakogar, a le redki so srečneži, ki znajo združiti oboje. Mednje spada, ki je to dokazala še z enim osvobajajočim projektom.Šlo je za čisto novo izkušnjo, kajti še nikoli doslej ni izvajala baletnih prvin na takšni nadmorski višini. Za potrebe snemanja reklamne kampanje sta s soplesalcem in prijateljemuprizorila pravo zimsko pravljico na Voglu.Ob njunem baletu na snegu je članom kreativne ekipe zastajal dih, in čeprav se je na trenutke zdelo, da bi lahko Klašnjeva zgrmela na poledenelo površino, so jo močne Lukasove roke zadržale. Že dolgo se ni tako zabavala in kljub nizkim temperaturam je vzljubila sneg.